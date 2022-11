Euro de voile ILCA - Emma Plasschaert 5e gagne encore une place après la 3e journée

(Belga) Emma Plasschaert a grappillé un rang supplémentaire et occupe désormais la 5e position (4e Européenne) à l'issue de la troisième journée de l'Euro de voile en catégorie ILCA 6 (ex-Laser Radial), vendredi, à Hyères, en France.

Plasschaert, 29 ans, a terminé 2e de la seule régate qui a pu se disputer vendredi en raison d'un vent fort. Avec un total de 15 points, elle remonte en 5e position, à égalité avec la Suissesse Maud Jayet (4e), qui a perdu la tête du classement après avoir été disqualifiée de la régate du jour pour un départ anticipé. La Britannique Hannah Snellgrove, première vendredi, s'est emparée de la tête du classement avec 10 points. Elle devance d'un point la Canadienne Sarah Douglas, qui ne peut prétendre au titre européen, et la Polonaise Agata Barwinska. Le plus mauvais résultat de chaque concurrente a été retiré. Eline Verstraelen a gagné une position, avec sa 30e place de vendredi, et est 65e du général avec 121 points. En ILCA 7 (ex-Laser), où une seule régate a également été disputée, Wannes Laser a reculé de la 19e à la 24e place avec 34 points. Recul aussi, de la 21e à la 37e place, pour William De Smet (44 points). Le Britannique Michael Beckett est en tête avec 5 points, devant son compatriote Elliot Hanson (8). Le Chypriote Pavlos Kontides et le Norvégien Hermann Tomasgaard suivent avec 13 points. (Belga)