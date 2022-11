L'individu qui s'est présenté armé dans un hôpital à Anderlecht vendredi a été arrêté

(Belga) L'homme qui s'est présenté, armé d'un couteau, à l'hôpital Saint-Anne/Saint-Rémi à Anderlecht, vendredi matin, et qui y a proféré des menaces de mort, a été arrêté. C'est ce qu'a indiqué à Belga, vendredi vers 21h15, Sarah Frederickx, porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi, confirmant une information de Het Laatste Nieuws. Le suspect a été arrêté peu avant 21h00, à Saint-Josse-ten-Noode, selon la police. Il est actuellement auditionné par les enquêteurs et sera ensuite déféré au parquet de Bruxelles.

Un homme agressif et insultant, armé d'un couteau, s'est présenté à l'hôpital Saint-Anne/Saint-Rémi à Anderlecht, vendredi en fin de matinée, a confirmé Sarah Frederickx. L'homme aurait crié "Allahu Akbar", puis aurait déclaré qu'il allait mourir mais qu'il reviendrait pour "tuer tout le monde", selon des témoins. Ces propos ne sont pas confirmés par la police actuellement. L'individu a ensuite quitté l'hôpital. Tous les autres hôpitaux de la Région bruxelloise ont été avertis d'une potentielle agression par cet individu et ce dernier a fait l'objet d'une recherche active par plusieurs services de police. Il s'agirait d'un homme âgé de 24 ans et originaire de la province de Luxembourg, selon divers médias. (Belga)