RDC: six morts dans des affrontements entre groupes rivaux au Nord-Kivu

Six personnes ont été tuées et quatre autres grièvement blessées dans des affrontements survenus jeudi entre deux factions de la milice APCLS (Alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain) dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont rapporté vendredi des médias congolais, citant des sources locales.

Les victimes sont cinq hommes et une femme, touchés par des balles lors d'échanges de tirs entre deux groupes rivaux de la milice APCSL, l'une des nombreuses rébellions actives dans l'est de la RDC. Les affrontements qui ont causé la mort de ces six civils ont opposé deux groupes qui se disputent le contrôle de cette entité. Selon des sources locales, les affrontements ont débuté lorsque l'un des chefs de guerre du groupe APCLS, voulait désarmer un autre chef rebelle du nom de Irakunda, du groupe armé Shishikara. Selon des sources locales, citées notamment par la radio onusienne Okapi, six personnes ont succombé à leurs blessures et quatre autres ont été grièvement blessées. L'est de la RDC - principalement les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri - est déstabilisé depuis près de trois décennies par la présence de plus d'une centaine de groupes armés locaux et étrangers. Ces deux provinces sont sous état de siège depuis mai 2021, une mesure exceptionnelle et sans cesse prolongée qui jusqu'à présent n'a pas réussi à stopper les violences.