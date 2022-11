Evere: des streameuses plantent 300 arbres pour créer une micro-forêt

L'organisation environnementale Greenpeace et le collectif de streameuses Stream'her ont planté une mini-forêt samedi dans la commune bruxelloise d'Evere. 300 arbres ont été plantés sur une surface de 100 mètres carrés.

Stream'Her est un collectif qui promeut la participation des femmes dans le monde du streaming, réunissant plus de 850 streameuses et futures streameuses. Elles partagent des fragments de vidéo en direct via YouTube, Twitch ou d'autres plateformes sur internet.

Un groupe de 73 streameuses a participé à la campagne Stream for Trees organisée par Greenpeace. Elle s'est déroulée du 26 septembre au 2 octobre. Au cours de cette semaine, elles ont réussi à récolter plus de 15.000 euros, argent qui a servi à la plantation de la mini-forêt, mais aussi à d'autres projets de protection de la nature en Belgique.

Dix streameuses ont elles-mêmes participé à la plantation samedi sous la supervision de l'association SOWoods. "C'est vraiment incroyable ! Nous sommes très contentes de voir que l'événement et la cause ont eu tant de succès", ont déclaré Ilaria Giglio et Chloé Boels, fondatrices de Stream'Her. "L'écologie étant une valeur importante pour nous et notre communauté, planter une micro-forêt nous semblait être un objectif parfait. Cela permet d'avoir, à notre échelle, un impact positif pour la planète", ajoutent-elles.

Qu'est-ce qu'une micro-forêt?

Une micro-forêt est une plantation d'espèces indigènes qui permet de créer un écosystème complexe, source de biodiversité. La nouvelle micro-forêt compte une quinzaine d'espèces, notamment le Bouleau verruqueux, le Tilleul à petites feuilles, le Sorbier domestique et le Noisetier de Byzance. "Ces micro-forêts contribuent aussi à la lutte contre la sécheresse en ville et le stress thermique. Des recherches montrent que ces petites forêts apportent de la fraîcheur en milieu urbain et peuvent recueillir une quantité importante d'eau lors de fortes précipitations", explique Philippe Verbelen, expert Forêt chez Greenpeace, cité dans un communiqué.

La mini-forêt est située sur le terrain de l'espace de coworking Transforma à Evere et sera accessible au grand public.