Législatives en Malaisie - La coalition d'opposition d'Anwar au coude-à-coude avec un autre bloc

Des analystes avaient mis en garde sur le risque d'instabilité accrue dans ce pays multi-ethnique si aucune majorité franche ne se dégageait du scrutin sur lequel le gouvernement, éclaboussé par un scandale de corruption, compte pour asseoir sa légitimité dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Après le décompte des votes dans 202 circonscriptions sur 219, la coalition Pakatan Harapan (Alliance de l'espoir) d'Anwar Ibrahim, qui a fait campagne sur le thème de la lutte contre la corruption, avait 66 sièges contre 67 au groupe Perikatan Nasional (Alliance nationale) de l'ex-Premier ministre Muhyiddin Yassin, selon la commission électorale. La coalition au pouvoir Barisan Nasional, menée par l'Organisation nationale unifiée malaise (Umno), était en troisième place. Anwar Ibrahim s'est déclaré "prudemment confiant" sur le fait que sa coalition obtienne la majorité simple au Parlement. "Une victoire aujourd'hui serait certainement gratifiante après plus de deux décennies de lutte pour gagner le cœur et l'esprit du peuple", a-t-il déclaré à l'AFP avant de voter dans l'État de Penang. L'ancien Premier ministre Mahathir Mohamad, qui espérait à 97 ans briguer un retour au pouvoir, a pour sa part été battu dans son fief de l'île de Langkawi et a perdu son siège au Parlement. Ce qui devrait mettre fin à sa carrière politique.