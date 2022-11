Les artisans belges ouvrent les portes de leurs ateliers ce dimanche

(Belga) La 16e édition de la "Journée de l'Artisan" se déroule dimanche et permettra aux curieux de découvrir gratuitement le travail de nombreux artisans belges. Plus de 450 professionnels ont déjà annoncé leur participation, selon le SPF Economie.

L'objectif de l'événement, organisé depuis 2006, est de mettre en lumière le savoir-faire et le talent des artisans actifs en Belgique. L'édition est ouverte à ceux bénéficiant d'une reconnaissance légale, qui consacrent le caractère authentique de l'activité, son aspect manuel et son savoir-faire artisanal. Près de 2.000 artisans belges possèdent cette reconnaissance identifiée grâce au logo "Artisanat certifié". Cette année, le public pourra découvrir les activités de ces artisans spécialisés dans le travail du bois pour l'ameublement ou la musique, des métaux ou encore des produits alimentaires comme la bière et le fromage. Des ateliers seront ouverts en Région bruxelloise mais aussi en Wallonie, notamment à Binche, Nassogne, Frameries et Profondeville. Les professionnels proposeront des visites, des démonstrations, des dégustations ou encore des ateliers. La liste complète des participants est disponible sur le site internet de la "Journée de l'Artisan" (journeedelartisan.be). (Belga)