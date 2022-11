Élection présidentielle au Kazakhstan après une année noire

(Belga) Le Kazakhstan vote dimanche lors d'une élection présidentielle anticipée qui doit permettre au dirigeant sortant Kassym-Jomart Tokaïev de consolider son pouvoir, après une année noire marquée par des émeutes sanglantes et par une impitoyable lutte des clans.

Près de douze millions d'électeurs sont appelés à se rendre dans les bureaux de vote, qui ont ouvert dans la majorité des régions du plus grand pays d'Asie centrale à 02h00 HB et fermeront à 16h00 HB. Les cinq régions de l'ouest du Kazakhstan, ex-république soviétique riche en ressources naturelles et située au carrefour d'importantes routes commerciales, voteront à partir de 03H00 HB. Les premiers sondages de sortie des urnes sont attendus dimanche vers 19h00 HB. Le Kazakhstan a plongé dans le chaos en janvier lorsque des manifestations contre la vie chère ont dégénéré en émeutes, avant d'être brutalement réprimées. Bilan: 238 morts. Ce scrutin vise à tourner la page d'une année difficile, mais aussi à consacrer le règne du président Tokaïev, 69 ans, qui s'efforce depuis des mois de réduire l'influence du clan de son puissant prédécesseur et mentor Noursoultan Nazarbaïev. Car cette année a aussi vu M. Tokaïev, un diplomate de formation aux manières affables, se muer en dirigeant implacable, faisant tirer sur les émeutiers en janvier, arrêtant des proches de M. Nazarbaïev et tenant tête au président russe Vladimir Poutine dont il désapprouve l'invasion de l'Ukraine en février. Le président Tokaïev a fait campagne en portant son projet visant à créer un "Nouveau Kazakhstan", plus démocratique et moins inégalitaire. Mais les difficultés économiques persistent, tout comme les réflexes autoritaires. Ainsi, M. Tokaïev affronte dimanche cinq candidats fantoches quasiment inconnus du public. M. Tokaïev est arrivé au pouvoir en 2019, obtenant près de 71% des voix après la démission surprise de l'omnipotent Noursoultan Nazarbaïev, au pouvoir durant trois décennies. (Belga)