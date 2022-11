Fabian demande sa compagne en mariage d'une façon TRÈS originale: "Elle a dit oui!"

Fabian est un homme comblé. Ce dimanche, il a demandé sa compagne en mariage. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a organisé une demande très originale, comme il nous l'a expliqué via le bouton orange Alertez-nous.

Actif dans le secteur agricole, il a tracé un gigantesque message dans un champ à Sombreffe. "J'ai fait le dessin par ordinateur et puis on l'a tracé dans le champ avec un tracteur équipé d'un GPS. On a préparé le message sur le terrain de mon beau-fère, pour ne pas que ma compagne ne le découvre", nous explique Fabian.

L'hélicoptère arrive dans le mauvais sens

Ce dimanche, c'était le jour J. Notre témoin et sa compagne, Justine, sont montés dans un hélicoptère. On imagine le stress s'emparer de Fabian. Surtout lorsqu'il a compris que l'appareil approchait le message... dans le mauvais sens. "De la façon dont le pilote a survolé la zone, elle a d'abord vu le message à l'envers. Je lui ai dit en riant: 'J'espère que tu sais lire à l'envers'", confie Fabian.

Résultat: madame a dit oui! "Elle était fort surprise et elle a accepté", se réjouit Fabian. Bref, les efforts de notre témoin ont payé. "Même le pilote a dit qu'il n'avait jamais vu ça".