Six Jours de Gand - Victoire de la paire Lindsay De Vylder et Robbe Ghys, Iljo Keisse troisième

(Belga) Lindsay De Vylder et Robbe Ghys ont remporté la 81e édition des Six Jours de cyclisme sur piste qui se sont achevés dimanche au Kuipke.

Le duo s'est imposé avec 346 points pour 331 à Fabio Van den Bossche et le Néerlandais Yoeri Havik. Dans le même tour aussi, Iljo Keisse et Jasper De Buyst ont pris la troisième place sur le podium avec 181 unités. Pour ses adieux à son public gantois, Keisse, 39 ans, en reste à sept victoires à son palmarès au Kuipke. Jules Hesters et l'Allemand Tim Torn Teutenberg sont 4es à un tour. (Belga)