Six Jours de Gand - Lindsay De Vylder et Robbe Ghys : "une fantastique victoire"

Lindsay De Vylder, pour la première fois, et Robbe Ghys, pour la troisième, ont pu effectuer le tour d'honneur des vainqueurs des Six Jours de cyclisme sur piste de Gand. Le duo a en effet inscrit son nom au palmarès de la 81e édition du traditionnel rendez-vous des pistards.

"L'an dernier, j'avais vécu les adieux de Kenny De Ketele et fêté notre deuxième victoire", a expliqué Robbe Ghys, 25 ans, vainqueur des Six Jours en 2019 et 2021 avec De Ketele. "Je m'étais mis beaucoup de pression cette année. En plus, j'ai dû laisser tomber les championnats du monde à cause d'une blessure au genou. J'avais peur de me rater, mais je suis content que Lindsay soit vraiment au top niveau. Je suis aussi fier d'avoir fait partie de la carrière d'Iljo Keisse. Il est un exemple pour nous tous". "Ces Six Jours ont été fantastiques, c'est vraiment un sentiment très particulier", s'est réjoui de son côté Lindsay De Vylder, 27 ans. "Et j'ai pu vivre ça avec Robbe, qui gagne pour la troisième fois. Il m'a permis de rester calme pendant toute la semaine parce que ce n'était pas facile. Il m'a guidé tout au long et j'ai vraiment apprécié."