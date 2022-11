Deux chutes dans le canal à Bruxelles

(Belga) Les pompiers de Bruxelles ont été appelés à deux reprises dimanche pour sauver une personne tombée dans le canal, indique leur porte-parole Walter Derieuw. L'intervention matinale s'est déroulée à hauteur de la place Sainctelette. Une deuxième a eu lieu dans la soirée à hauteur du Petit Château.

Vers 09h00 du matin, un témoin a appelé les services secours en signalant avoir vu une personne dans le canal. Lorsque les pompiers sont arrivés, l'auteur de l'appel n'était plus sur place. Mais une personne se trouvait bel et bien dans l'eau. Des plongeurs ont repêché l'homme, qui n'était habillé que d'une blouse d'hôpital. Il a été transféré à l'hôpital en état d'hypothermie. Les circonstances de sa chute ne sont pas encore établies. Le deuxième appel a eu lieu vers 18h00 "pour une personne qui se noyait dans le canal", précise le porte-parole. "Lorsque nos équipes sont arrivées sur les lieux, la victime flottait tête en bas dans l'eau. Nos plongeurs ont sorti la personne de l'eau et la réanimation a immédiatement commencé. La victime a depuis été transportée à l'hôpital mais son état est très préoccupant." (Belga)