"Des corps par terre, des éclats de verre, des gens en pleurs": un tireur entre dans une boite gay aux États-Unis et tue 5 personnes

Un homme de 22 ans "est entré" dans une discothèque LGBTQ "et a immédiatement commencé à tirer", tuant au moins cinq personnes, avant d'être maîtrisé par des clients "héroïques", dans la nuit de samedi à dimanche à Colorado Springs aux Etats-Unis. Dix-huit personnes ont été blessées dans cette fusillade survenue peu avant minuit, a souligné la police, selon laquelle certains blessés étaient dans un état critique.

L'établissement, qui porte le nom de "Club Q", a remercié dimanche sur Facebook "les clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque haineuse".

Au moins deux armes à feu ont été trouvées sur les lieux. "Je peux confirmer que le suspect a utilisé un fusil", a déclaré le chef-adjoint de la police de la ville de Colorado Springs, Adrian Vasquez.

Il "est entré dans la boîte et a immédiatement commencé à tirer", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Les autorités ont identifié le suspect, Anderson Lee Aldrich, qui a été arrêté et transporté à l'hôpital. M. Vasquez a précisé qu'"au moins deux personnes héroïques dans la boîte l'ont affronté et se sont battues avec le suspect. Elles sont parvenues à l'empêcher de continuer à tuer et à blesser".

"Tellement terrifiant"

Joshua Thurman, qui se trouvait dans la boîte de nuit, a raconté qu'il y avait "des corps par terre. Il y avait des éclats de verre, des tasses brisées, des gens pleuraient". "C'était terrifiant", a-t-il confié à des journalistes dimanche. "C'était censé être notre refuge (...) où sommes-nous supposés aller?". Cet habitant de Colorado Springs se trouvait "sur la piste de danse quand il a entendu les tirs" et était parvenu à se mettre à l'abri dans les vestiaires.

Venue pour la première fois au "Club Q" ce soir-là, Aeron Laney, 24 ans, a décrit une petite boîte de nuit "où tout le monde passait du bon temps, souriait et riait".

"Je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un puisse entrer et voir des gens si heureux et si à l'aise dans leur communauté, et qu'il veuille mettre fin à cela", a-t-elle dit éplorée à l'AFP.

Elle et son ami Justin Godwin avaient quitté les lieux quelques minutes avant que le tireur ne surgisse. "Peut-être était-il déjà sur place? Sur le parking... en train de planifier cela", a lancé le jeune homme de 25 ans. "C'est terrifiant".

Les blessés ont été transportés dans divers hôpitaux du Colorado, un Etat du centre du pays. La direction de la boîte de nuit s'est aussi dite "bouleversée par cette attaque insensée contre notre communauté". Michael Anderson, qui travaillait au bar, "n'arrête pas de penser aux images de la soirée, aux corps, au sang, au verre brisé, au carnage et aux débris, et au fait d'avoir vu un refuge se transformer en zone de guerre", a-t-il dit sur CBS. "Nous ne devons pas tolérer la haine", a réagi depuis Washington le président Joe Biden, tandis que le gouverneur du Colorado Jared Polis, premier gouverneur ouvertement homosexuel élu aux Etats-Unis, s'est déclaré "horrifié et anéanti".

Le Club Q avait annoncé samedi un événement LGBT, une soirée "avec toutes sortes d'identités de genres et de numéros" à l'occasion de la Journée du souvenir transgenre, célébrée internationalement le 20 novembre. Les autorités n'ont pas donné d'indication sur l'éventuel mobile de l'attaque attribuée à Anderson Lee Aldrich.

Un homme âgé de 21 ans et du même nom avait menacé l'année dernière sa mère avec une bombe artisanale et plusieurs armes, dans une ville située à 30 minutes en voiture de Colorado Springs, a rapporté le bureau du shérif du comté d'El Paso, qui comprend la ville.