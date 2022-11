L'Adeps et Sport Vlaanderen augmentent leur budget pour le sport de haut niveau

(Belga) L'Adeps et Sport Vlaanderen ont augmenté chacun leur budget pour le sport de haut niveau, ont confirmé les ministres francophone et flamand des Sports Valérie Glatigny (MR) et Ben Weyts (N-VA) lundi lors d'une conférence de presse au stage du COIB à Belek en Turquie.

"Nous avons augmenté le budget de 20 %", a précisé Valérie Glatigny. "Nous avons un plan pour les infrastructures pour lesquelles nous avons débloqué 14 millions d'euros. Nous avons également le plan de détection de jeunes talents avec un budget de 3,6 millions. Nous avons également ajouté 250 000 euros supplémentaires pour les contrats. Je suis certaine que nous verrons les effets de ces investissements sur le long terme. Nous pensons déjà aux Jeux de 2028." Pour la ministre francophone des Sports, l'augmentation du budget n'est cependant pas la seule manière de soutenir les sportifs. "C'est aussi important de les soutenir quand ils ne performent pas. Nous n'investissons pas dans des médailles mais dans du capital humain. Notre objectif est d'offrir un soutien global aux athlètes. Les aides dans la combinaison avec de hautes études est aussi importante et peut pousser des jeunes à se lancer." Du côté de Sport Vlaanderen, le budget est passé à 27 millions d'euros. "Et nous allons encore ajouter 1 million supplémentaire en 2023", a prévenu Ben Weyts. "Notre volonté est d'offrir un meilleur encadrement à nos athlètes et les entourer d'experts dans différents domaines. Nous avons également augmenté le budget pour les salaires des entraîneurs." Un nouveau budget qui doit aussi mener à de meilleures performances sportives. "Il est encore trop tôt pour parler d'objectifs précis, mais nous sommes ambitieux pour les Jeux Olympiques de Paris. Nous avons pu débloquer du budget pour maintenir cette faim de victoires au sein de la délégation", a conclu Ben Weyts. (Belga)