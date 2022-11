Après 2 ans d’absence suite au Covid, la parade de Noël a fait son retour dans les rues de Montréal au Canada (vidéo)

Le père Noël a à nouveau défilé sur son traîneau samedi dernier, dans les rues du centre-ville de Montréal, au Canada. Après deux ans d'absence en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, la foule est venue en masse pour admirer la 70e édition de la parade et se plonger quelque peu en avance dans l’ambiance de Noël.

Plus de 1.000 artistes et bénévoles, des chars et autres troupes de professionnels du spectacle ont déambulé le long d’un parcours de 1,5 km.