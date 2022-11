L'aménagement du territoire, au centre des discussions du Parlement germanophone

(Belga) Alors que la compétence d'aménagement du territoire a été transférée de la Région Wallonne à la Communauté germanophone le 1er janvier 2020, les élus de la plus petite des entités fédérées se sont penchés lundi, lors de la séance plénière, sur cette thématique.

Les mandataires se sont ainsi positionnés en faveur de modifications du code de l'aménagement du territoire ainsi que d'un décret du 18 mars 2002 concernant les infrastructures. Ces adaptations décrétales sont une étape en vue de l'élaboration d'une nouvelle législation concernant l'aménagement du territoire dans les neuf communes germanophones. Dans ce cadre, les conseils communaux seront consultés tout comme la population. Un atelier mobile parcourra le territoire de la Communauté germanophone et ira à la rencontre de ses habitants. Les attentes des citoyens seront présentées au gouvernement, afin de définir la manière dont elles pourront être intégrées dans la nouvelle stratégie territoriale. Alors que l'objectif de la stratégie de développement "Vivre en Communauté germanophone en 2040" est de garantir une qualité de vie élevée dans la région, les développements commercial et industriel devront se faire en harmonie avec la nature tout en tenant compte des défis climatiques et de la justice sociale.