Quel bilan tirer de la COP27? "C'est notoirement insuffisant", selon Alain Maron

La COP27 de Charm el-Cheikh a pris fin le 18 novembre sur un bilan contrasté. "C'est notoirement insuffisant", estime Alain Maron, ministre bruxellois de l'Environnement, du Climat, au micro d'Antonio Salimando. C'est une déception en matière d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. "C'est un échec sur les moyens à mettre en œuvre, et même sur l'objectif de faire en sorte que l'on reste à maximum 2.5°C d'augmentation", déplore le ministre.

L'objectif est, selon Alain Maron, atteignable : "On n'y arrive pas encore, mais je pense que l'on finira par arriver à des engagements formels pour la sortie des énergies fossile et pour rester sous 2.5°C. C'est vraiment pour garder la terre habitable pour l'humanité", justifie-t-il.

La principale avancée de la COP27 concerne la création d'un fonds pour financier les préjudices climatiques des pays en développement. Le ministre se réjouit de ces mesures mais précise que "il faut faire les deux" : "On doit s'adapter, parce que le dérèglement climatique est déjà là, et il le sera de plus en plus dans les années qui viennent. Chaque dixième de degrés gagnés à la baisse est une victoire. Si on est à 2.5°C au lieu de 2.8, c'est bien. On doit continuer et beaucoup d'états s'engagent dans cette direction", martèle Alain Maron.