Gilles Buekenhout , en tête des Rhum Multi, à moins de 1000 milles de l'arrivée

(Belga) Gilles Buekenhout (Jess) est passé sous la barre des 1000 milles nautiques de l'arrivée de la Route du Rhum, course transatlantique en solitaire à la voile, et pointait toujours en tête mardi matin dans la catégorie Rhum Multi.

Le Bruxellois, 60 ans, sauf avarie, devrait pouvoir conserver son leadership jusqu'à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, mais il reste prudent alors qu'il se situe désormais à 660 milles nautiques de l'arrivée (environ 1.100 km) et compte 154,8 milles d'avance (environ 285 km) sur le Français Roland Jourdain (We Explore), son premier poursuivant. "'J'ai perdu un peu par rapport à mes petits camarades qui sont un peu plus à l'est, mais j'essaie de me recaler pour naviguer le mieux possible. On a passé les deux tiers de la course. On se retrouve dans des alizés un peu disparates par moment, avec parfois 9 nœuds de vent, parfois 18. C'est très aléatoire, mais je n'ai pas eu encore de gros grains avec des averses", a expliqué Gilles Buekenhout joint par les organisateurs et qui espère devenir le premier Belge sur le podium de la Route du Rhum. "J'ai hâte d'arriver pour voir ma famille qui m'attend et vivre la course de l'autre côté de la lorgnette, comme on dit", a ajouté le skipper belge sur ses réseaux sociaux. "Depuis le départ (de Saint-Malo le 9 novembre, ndlr), je n'ai vu que trois cargos, et peu d'âme qui vive. Quelques poissons volants, un calamar puant et quelques oiseaux. Le désert d'eau. Les émotions sont là et seront à l'arrivée. Mais prudence, il y a encore du chemin avec son lot de bidouilles à réparer et à refaire. Au fait y a-t-il déjà eu un Belge sur un podium de la Route du Rhum ? La réponse est non ! Et on y croit, on ne lâche rien." (Belga)