Erdogan:l'opération terrestre de l'armée turque en Syrie commencera "bientôt si Dieu veut"

L'opération terrestre de l'armée turque en Syrie commencera "bientôt si Dieu veut", a annoncé mardi le président Recep Tayyip Erdogan.

"Nous avons survolé les terroristes pendant quelques jours avec notre aviation et nos drones. Si Dieu veut, nous allons les éliminer bientôt avec nos soldats, nos canons et nos chars", a déclaré M. Erdogan lors d'une allocution dans le nord-est du pays. L'aviation turque a lancé dimanche une série de raids contre des positions kurdes dans le nord de la Syrie et de l'Irak, faisant au moins 37 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et ses alliés des Unités de protection du peuple (YPG) sont accusés par Ankara d'avoir commandité l'attentat qui a fait six morts et 81 blessés le 13 novembre à Istanbul. Tous deux ont démenti toute implication. "Nous avons répondu à cette attaque scélérate qui a coûté la vie à six innocents, dont des enfants, en éradiquant les organisations terroristes en Irak et dans le nord de la Syrie", a poursuivi M. Erdogan. "On sait qui arme, qui encourage les terroristes", a-t-il insisté, sans plus de détails. Le chef de l'Etat avait déjà réitéré lundi ses menaces d'intervention terrestre dans le Nord syrien, d'où sont provenus des tirs de roquettes qui ont fait deux morts et près d'une trentaine de blessés en territoire turc.