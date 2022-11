Eurovision - Les téléspectateurs seront les seuls à voter lors des demi-finales de l'Eurovision

(Belga) Lors du prochain concours Eurovision de la chanson, qui se déroulera dans la ville britannique de Liverpool en mai, seuls les téléspectateurs choisiront les finalistes, a fait savoir mardi l'Union européenne de radio-télévision (UER) précisant les changements dans les procédures de vote du concours de la chanson. Les téléspectateurs des pays non-participants pourront également voter pour leurs candidats préférés.

Jusqu'ici, les votes des téléspectateurs étaient combinés aux votes des jurys nationaux pour choisir les finalistes. Ce ne sera donc désormais plus le cas en ce qui concerne les demi-finales. Pour la finale, le jury de chaque pays votera toujours et les résultats seront combinés à ceux des téléspectateurs afin d'élire le pays qui remportera l'Eurovision. L'UER a annoncé le changement de ce système de vote à la suite des irrégularités dans les votes des jurys en 2022. Les demi-finales auront lieu les 9 et 11 mai, puis la finale le 13 mai. L'extravagant concours, qui en est à sa 67e édition, est suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs. (Belga)