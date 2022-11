Un détenu s'est échappé d'une maison de détention à Courtrai

(Belga) Un trentenaire s'est échappé de la maison de détention de Courtrai la semaine dernière, a confirmé mardi l'administration pénitentiaire à la suite d'une information de Focus WTV. La police s'est mis à la recherche de l'individu mais ce dernier est toujours introuvable.

Les faits datent de vendredi dernier mais ne sont révélés que maintenant. L'individu a forcé une fenêtre et a pu s'échapper. "Il s'agit d'un homme de 33 ans originaire de Flandre occidentale qui a été condamné pour des délits liés à la drogue", a déclaré à Belga Kathleen Van De Vijver, de l'administration pénitentiaire. "Il a séjourné à la prison de Bruges au début de cette année où il travaillait déjà sur ses problèmes de dépendance. Il avait déjà été autorisé à sortir de prison à plusieurs reprises et il n'y avait jamais eu de problèmes. Il était déterminé à s'attaquer à ses problèmes, d'autant plus qu'il était récemment devenu père. Il n'y avait aucun signe qui laissait présager une suite." La maison de détention a ouvert il y a quelques mois dans une ancienne maison de soins. (Belga)