Vol de pièces celtiques en or dans un musée en Allemagne, un butin de millions d'euros

(Belga) Des pièces celtiques en or valant plusieurs millions d'euros ont été volées dans un musée allemand mardi.

Les employés du musée de Manching, dans le sud du pays, ont découvert au matin que la "vitrine était cassée" et le trésor disparu, a indiqué la police locale à l'AFP. La disparition du trésor est une "catastrophe complète" pour la ville bavaroise, a réagi le maire de Manching, Herbert Nerb, interrogé par le Sueddeutsche Zeitung. Il a évoqué le fait que les voleurs avaient coupé les lignes téléphoniques pour déjouer la sécurité et opérer tranquillement, ce que la police n'a pas voulu confirmer. Cette collection de plus de 450 pièces d'or était une pièce maîtresse du musée d'art celtique et romain de Manching. Découvertes en 1999, certaines pièces remontaient à "100 ans avant Jésus-Christ" et le butin s'élève à "plusieurs millions d'euros", selon la police. (Belga)