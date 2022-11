L'ouest de la Turquie frappé par un séisme de magnitude 6,1

(Belga) Un séisme de magnitude 6,1 a frappé l'ouest de la Turquie dans la nuit de mardi à mercredi, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). L'épicentre se trouvait dans la province de Düzce, a indiqué la protection civile turque.

La secousse a été ressentie à quelque 200 kilomètres à la ronde, notamment dans la métropole d'Istanbul et dans la capitale Ankara. Selon le ministère de l'Intérieur, aucune victime n'est à déplorer jusqu'ici. Plusieurs plaques tectoniques se côtoient sur le territoire turc. Le dernier tremblement de terre mortel s'est produit en octobre 2020, à Izmir. Il avait atteint une magnitude de 7 et tué plus de 100 personnes. (Belga)