"On va bloquer le colis et il sera rapatrié": à l'approche du Black Friday, gare aux contrefaçons

Avec le Black Friday qui arrive ce vendredi et les fêtes de fin d'année qui approchent, les commandes sur internet affluent. À l'aéroport de Bierset, ce sont quelque 20 millions de colis qui atterrissent chaque mois, dont 90% viennent de Chine et sont des contrefaçons.

Événement à ne pas rater pour ceux qui aiment dénicher de bonnes affaires, le Black Friday rencontre chaque année un franc succès. Néanmoins, il occasionne également à chaque fois son lot d'arnaques et de plaintes.

"Énormément de marchandises qui viennent en avion, train ou même bateau passent par Bierset. C'est un aéroport très important pour l'exportation de marchandises de la Chine vers l'Europe" explique Kristian Wandewaeren, administrateur général de la douane.

Dans les objets saisis, trois catégories ressortent le plus souvent : les jouets, appareils électroniques et les vêtements. Un indice qui permet de savoir si on se trouve face à une arnaque ou pas est souvent le prix. En effet, celui-ci constitue en général un bon indicateur d'authenticité.

Cette année, sur 290.000 articles contrôlés, 12.000 objets ont été saisis, pour une valeur de 46 millions d'euros. Cela représente une augmentation de 50% par rapport à l'année dernière.