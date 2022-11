Michel De Herde est suspendu du droit de vote et d'éligibilité dans les instances du parti

(Belga) Le Comité des sages de Défi a décidé mercredi soir de suspendre l'échevin schaerbeekois, Michel De Herde; du droit de vote et d'éligibilité dans les instances du parti, a annoncé mercredi soir la formation amarante.

"Ce mercredi soir, après avoir entendu Michel De Herde, le Comité des sages, organe en charge du respect de la déontologie de DéFI, a décidé à titre conservatoire et provisoire, de suspendre Michel De Herde du droit de vote et d'éligibilité dans les instances centrales et locales du parti. Le Comité souligne que la décision qu'il prend n'entame pas la présomption d'innocence dont Michel De Herde doit pouvoir bénéficier", a indiqué DéFI dans un communiqué. Le Comité se réunira à nouveau dans le courant du mois de janvier 2023, a précisé la formation amarante. (Belga)