"On a gagné mais ça a été chaud": les supporters des Diables Rouges fêtent la victoire à Liège

Le Diaboulet village installé à Loncin était surexcité hier pour la première rencontre des Diables Rouges face au Canada. 600 supporters ont suivi ce match, dans une ambiance endiablée.

A la 10ème minute, l’arrêt de Thibaut Courtois est célébré comme un but. "C’est magnifique, c’est magnifique", dit un supporter. Et lorsque Michy Batshuayi marque, tout le chapiteau exulte: "On se fait dominer par le Canada depuis 40 minutes, on a l’impression que ça fait 15 ans qu’on a plus vu la Belgique jouer comme ça. Et puis éclair de génie de Batshuayi, on y croit quand même, donc aujourd’hui on va gagner", lance un fan.

A l’issue de la rencontre, une supportrice donne son verdict: "Première mi-temps compliquée mais la deuxième était top. Heureusement, on a gagné, ça a été chaud".

"Footballistiquement, ce n’est pas le plus beau match qu’on a vu. Est-ce que cette victoire est méritée ? Non. Mais le principal, on a beaucoup de chance et la victoire, elle est là. Trois points, c’est important pour le peuple belge", souligne un supporter.

La Belgique a souffert, la Belgique n’a pas offert son meilleur jeu mais la Belgique a gagné, c’est tout ce que les supporters ont envie de retenir. "Le résultat est là : trois points, c’est ce qui compte. Yes, come on", s’écrie un fan.