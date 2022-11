Corée du Sud: la star de BTS Jin part à l'armée le 13 décembre

Jin, le plus âgé des sept stars de BTS, va commencer son service militaire en Corée du Sud le 13 décembre et devenir le premier membre de la mythique boys band de K-pop à servir sous les drapeaux comme la loi de son pays l'y oblige, ont rapporté jeudi les médias.

Tous les hommes sud-coréens âgés de moins de 30 ans doivent effectuer un service militaire obligatoire d'environ deux ans, principalement en raison de la menace de la Corée du Nord. Et Jin, qui à 29 ans est le plus âgé des sept BTS, approche de la date limite.

Selon l'agence Yonhap, qui cite des sources militaires, il sera incorporé le 13 décembre et effectuera ses classes obligatoires de cinq semaines à Yeoncheon, dans les environs de Séoul, avant d'être affecté dans "une unité en première ligne".

Le chanteur avait déjà laissé entendre, sur les réseaux sociaux, qu'il serait affecté en "première ligne", c'est à dire probablement près de la frontière avec la Corée du Nord. La nouvelle avait consterné les fans de BTS.

"Mon coeur s'est littéralement brisé quand j'ai lu qu'il allait être envoyé sur la ligne de front", a tweeté un internaute. "Pourquoi la ligne de front ?? Pourquoi ??"

"Je ne peux m'empêcher de pensée qu'ils l'envoient à l'endroit le plus dur et le plus effrayant pour le punir", a commenté un autre.

Un débat a longtemps fait rage en Corée du Sud sur le fait de savoir s'il convenait ou non d'accorder au groupe des exemptions de service militaire, au regard de sa contribution à l'économie et au rayonnement culturel du pays. Ces exemptions sont déjà accordées aux médaillés olympiques et aux musiciens classiques de haut niveau, entre autres.

L'agent de BTS avait déjà annoncé le mois dernier que les membres du groupe effectueraient bien leur service militaire. En août, le ministère de Défense avait précisé que les sept garçons pourraient continuer à jouer et à se produire sur scène pendant leur présence sous les drapeaux.