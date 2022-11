Valentin a sauté d'une montgolfière à 2 600 m d'altitude en Turquie: "Je devais penser très vite à tout"

Valentin Delluc, l'un des meilleurs speedflyers au monde, a récemment effectué un vol spectaculaire à travers la célèbre région de la Cappadoce, en Turquie. Il a réalisé une série de figures palpitantes dans un paysage magnifique.

Des falaises du château d'Uçhisar aux sommets des cheminées de fées, en passant par les chevauchées murales et les sauts en ballon, Delluc a conquis l'un des endroits les plus magiques de Turquie, la Cappadoce, avec des tours extraordinaires qu'il n'avait jamais réalisés auparavant.

Dans le cadre de son projet Fairy Flight, Delluc a sauté d'une montgolfière à 2 600 m d'altitude et a effectué un vol extraordinaire entre cheminées de fées et montgolfières.

"C'était un vol différent de celui auquel je suis habitué. Ces vols exigent plus de technique. Je devais penser très vite et en peu de temps à tout et je devais contrôler mon énergie. Et les conditions étaient très différentes. Mais j'ai beaucoup aimé cette expérience. Depuis les airs, la Cappadoce offre une vue incroyable. C'est un paysage que l'on ne peut voir nulle part ailleurs dans le monde."



©Redbull

En un temps limité, Delluc et l'équipe ont dû faire face à de nombreux facteurs tels que les conditions naturelles et la logistique. Le directeur du projet, Etienne Merel, explique : "La partie la plus difficile du projet était le vent. Chaque jour était une nouvelle aventure car nous ne pouvions pas vraiment savoir comment serait le vent et si Val serait capable de voler. Nous n'avions que quelques essais de tournage, la pression était là. Nous devions réussir les premiers tirs. De nombreux jours, nous étions prêts à tourner sur le plateau, attendant les meilleures conditions pendant des heures. Parfois, nous sommes allés à l'hôtel sans avoir tourné. Mais même si nous devions nous réveiller tous les matins à 5 heures en voyant tous les ballons dans le ciel, tous les paysages, c'était tout simplement magnifique. Faire de ce projet une réalité et être en Cappadoce était fantastique."



©Redbull