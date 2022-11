Black Friday: les promotions proposées sont-elles vraiment intéressantes pour réaliser de bonnes affaires?

Cette tradition nous vient des Etats-Unis, le Black Friday qui indique là-bas, le début des soldes après la fête traditionnelle de la Thanksgiving. Cette année, en raison des hausses de prix et des hausses de coûts, est-ce que ce n'est pas vraiment le bon moment pour faire des affaires en prévision des cadeaux de Noël? La porte-parole de Test Achats, Julie Frère, nous répond.

"On constate grâce à nos outils de monitoring des prix que la période du Black Friday est une période intéressante pour acheter. Ce qu'on voit, c'est que les prix augmentent à partir de la fin des soldes d'été, donc à partir de la fin du mois d'août. Les prix redescendent pendant la période du Black Friday et puis ils augmentent à nouveau mais attention il s'agit là d'une règle générale et ce n'est pas le cas pour tous les produits, il faut vérifier produit par produit..."

Comment savoir si on fait véritablement une bonne affaire?

"Du côté de Test Achats, on a mis en place une plate-forme qui s'appelle lebondeal.be parce que la première chose à vérifier, c'est qu'on achète quelque chose de qualité, parce que, acheter un produit de mauvaise qualité même avec une promotion très forte dessus ce n'est pas une bonne affaire. L'idée, c'est vraiment d'essayer de regarder sur cette plateforme, produit par produit, les résultats des tests de qualité et grâce à nos outils de monitoring de prix de voir si oui ou non, c'est le bon moment pour l'acheter ou s'il faut privilégier un autre moment dans l'année..."