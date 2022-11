La zone de police de Zwijndrecht piratée: des milliers de PV et amendes en ligne

(Belga) Un pirate informatique s'est introduit dans le système de la zone de police locale de Zwijndrecht (Anvers) et a divulgué des milliers de plaques d'immatriculation, des amendes pour excès de vitesse ainsi que des procès-verbaux, rapportent jeudi soir VTM Nieuws et Het Laatste Nieuws. Il s'agit de l'une des plus grandes fuites de données publiques en Belgique, selon les deux médias flamands.

Le pirate aurait eu accès à des données pour la période allant de 2006 à septembre 2022. Le hacker aurait tenté d'extorquer de l'argent à la police en téléchargeant une copie des données et en les publiant sur internet, selon les médias. C'est un journaliste néerlandais officiant pour le compte de RTL Nieuws qui a remarqué la manœuvre et l'a signalée aux rédactions de VTM Nieuws et Het Laatste Nieuws. Les médias flamands ont alors constaté que des milliers de PV se trouvaient en effet en ligne, en ce compris des cas sensibles, à l'instar de photos d'un garçon maltraité qui avait porté plainte contre son père. (Belga)