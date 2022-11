Le Musée des Beaux-Arts de Gand reçoit un chef-d'œuvre flamand d'un artiste liégeois

(Belga) Un nouveau chef-d'œuvre de l'art flamand a été présenté jeudi au Musée des Beaux-Arts de Gand. Il s'agit d'un bozzetto, soit un premier modèle pour une sculpture, de l'artiste liégeois Jean Delcour datant du 17e siècle.

Le gouvernement flamand a acquis l'œuvre au début de l'année après avoir reçu la confirmation de la Commission des Pièces majeures (Topstukkenraad) de la Communauté flamande qu'il s'agissait bien d'un chef-d'œuvre flamand. La pièce a été confiée en prêt longue durée au musée gantois. Le chef-d'œuvre est un bozzetto, c'est-à-dire un modèle pour une sculpture, réalisé en cire ou dans ce cas-ci en argile. Il s'agit d'une première esquisse de la statue de Saint-Jacques-Le-Mineur réalisée par Jean Delcour pour l'église Saint-Jacques de Liège. La figurine mesure environ 47 centimètres de haut et date de la période 1690-1691. Le bozzetto a été mis aux enchères il y a un an. Mais grâce à l'intervention du Topstukkenraad, la Flandre a pu invoquer un droit de préemption et acheter la statue pour 320.000 euros après des négociations avec son propriétaire. L'artiste baroque Jean Delcour était un élève du sculpteur italien Gian Lorenzo Bernini. Il était d'ailleurs également appelé le "Bernini liégeois". En son temps, il est devenu le sculpteur le plus important et le plus polyvalent de la principauté de Liège. Il a reçu de nombreuses commandes pour créer des autels, des chaires, des jubés ou encore des supports d'orgue pour des églises et des monastères notamment. La renommée et le champ d'action du sculpteur couvraient l'ensemble des Pays-Bas méridionaux, avec des commandes prestigieuses dont le tombeau de l'évêque Eugène-Albert d'Allamont dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand.