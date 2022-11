Venezuela: le pouvoir annonce un accord avec l'opposition

(Belga) Le pouvoir vénézuélien a annoncé jeudi qu'il allait signer un accord avec l'opposition qui permettra de libérer les ressources vénézuéliennes bloquées à l'étranger afin de financer des projets sociaux, après avoir confirmé la reprise des négociations au Mexique.

"Nous avons convenu de signer au Mexique" un accord qui établit "un mécanisme pratique, visant à répondre aux besoins sociaux vitaux et aux problèmes des services publics" (...) avec "la récupération des ressources légitimes, propriété de l'État vénézuélien, qui sont aujourd'hui bloquées dans le système financier international", peut-on lire dans un communiqué diffusé par Jorge Rodriguez, le président du parlement et chef de la délégation du pouvoir pour les négociations avec l'opposition. Une source de l'opposition avait déclaré mercredi à l'AFP qu'un "accord" à caractère "social" serait signé samedi. Ces fonds serviront notamment à renforcer le système de santé publique, les infrastructures scolaires, le réseau électrique ainsi qu'à "répondre" aux besoins créés par les inondations et les glissements de terrain provoqués par les pluies, selon le texte. Le communiqué ne précise pas quelle part des fonds gelés à la suite des sanctions financières contre le Venezuela serait débloquée. L'ambassade de Norvège au Mexique a de son côté confirmé que les représentants des deux parties reprendraient officiellement leurs pourparlers samedi. Des réunions informelles auront lieu la veille. Le gouvernement avait claqué la porte des négociations en octobre 2021, après l'extradition du Cap-Vert vers les États-Unis de l'homme d'affaires Alex Saab, proche du gouvernement et accusé de blanchiment d'argent. La délégation du pouvoir espère que l'accord "ouvrira les portes pour faire avancer le vaste programme du dialogue national", selon le communiqué. (Belga)