Sylvia dénonce un restaurant qui affiche les visages de clients "voleurs": cette pratique est-elle légale?

Sylvia a été "choquée" lorsqu’elle est entrée dans un restaurant près de chez elle, à Sint-Pieters Leeuw. Ce restaurant, proposant le buffet à volonté, a pris la décision d’afficher les visages des clients surpris par la caméra de surveillance en train de voler de la vaisselle.

Voici le message placardé à côté des photos des mauvais clients:

"Cher clients, veuillez ne pas sortir avec votre vaisselle (nos verres à eau, verres à vin, cuillères, assiettes, bols, couteaux et fourchettes, tasses à café…) ou tout aliment (viande crue, fruits de mer, aliments non finis…) de notre restaurant dans des sacs. Nos établissements étant équipés de caméras, nous n’aurons pas de problème à afficher une photo si délit découvert. Merci de votre collaboration".

La mesure prise par l'établissement interpelle notre témoin. "Avant, j’y allais beaucoup plus souvent", raconte Sylvia. "J’y suis retournée après le Covid et j’ai vu ces photos. Ça m’a étonné, je me suis demandé si c’était légal". "C’est bizarre comme genre de pratique", dénonce-t-elle. "Ça ne donne pas envie d’y retourner".

Une pratique illégale

"Les personnes affichées ont raison de s’offusquer. On ne peut pas", détaille l’avocat Alexis Ewbank. "Il faut une autorisation préalable, c’est la règle du consentement", ajoute-t-il, en précisant que les restaurants qui disposent de caméras de surveillance doivent le signaler via un pictogramme.

Les explications fournies par le site autoriteprotectiondonnées.be va dans le même sens: "Une utilisation cachée de caméras de surveillance n'est jamais autorisée. La Loi caméras l'interdit. Cela signifie qu'en tant que personne filmée, vous devez toujours donner votre autorisation préalable. Le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme vous signale l'utilisation d'une surveillance par caméras est considéré comme autorisation préalable."

Pour l’avocat, la situation est limpide : "Enregistrer et conserver les images, c’est oui, mais les diffuser, c’est non. Même s’il y a eu une scène de vol".

Cette interdiction d'afficher ainsi les visages vise à "éviter une mise au pilori des personnes qui pourraient être suspectées de faits d'infractions. C'est la fonction de la police et des autorités judiciaires de pouvoir analyser ces images", précise Irina Dabaca, qui travaille à l'autorité de protection des données.

Des amendes salées

"Les personnes affichées peuvent porter plainte à la police. Elles peuvent aussi saisir en urgence, si la photo est diffusée, un tribunal pour faire cesser la diffusion", explique encore Alexis Ewbank. "L’établissement risque des amendes qui peuvent aller de 25 à 1000 euros", conclut l’homme de loi.

Malgré les tentatives de la rédaction, le restaurant en question n’a pas souhaité répondre à nos questions.