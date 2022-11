Invasion de l'Ukraine - Le gouvernement ukrainien évacue des résidents de Kherson

(Belga) Le gouvernement ukrainien a décidé d'évacuer la ville de Kherson, dans le Sud de l'Ukraine, d'où les troupes de Moscou se sont retirées il y a deux semaines, a fait savoir le ministère ukrainien en charge de l'Infrastructure.

Un premier groupe d'une centaine de personnes, dont 26 enfants et six malades, ont entre temps été acheminés en toute sécurité en train vers Khmelnytsky, à l'ouest du pays. Ils vont bénéficier de l'assistance gouvernementale pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Bien que la ville de Kherson a été reprise à l'envahisseur russe par les troupes ukrainiennes, les infrastructures y sont tellement endommagées que les conditions de vie y sont dramatiques. Le gouvernement conseille aux résidents, et en particulier aux mères avec des enfants, de quitter de manière temporaire la ville. (Belga)