La Belgique dégage 10 millions d'euros pour le transport de céréales depuis l'Ukraine

(Belga) La Belgique a dégagé 10 millions d'euros pour le transport de céréales depuis les ports ukrainiens vers des pays du sud, devenant ainsi l'un des premiers contributeurs au programme 'Grain from Ukraine' initié par le président Volodymyr Zelensky.

"L'Ukraine reste une garantie pour la sécurité alimentaire dans le monde", a souligné samedi le président Zelensky lors d'une conférence de presse qui a suivi le sommet international de lancement de son initiative. L'objectif est d'acheminer au moins 5 millions de tonnes de céréales d'ici l'été prochain, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial. La Belgique a été l'un des premiers pays à répondre à l'appel. Les 10 millions d'euros apportés dans ce cadre font partie d'une nouvelle enveloppe de soutien de 37,4 millions que le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib ont amené dans leurs bagages samedi à Kiev. "Nous sommes dans une période extrêmement difficile", a insisté M. De Croo en conférence de presse. "Nous n'accepterons pas que cette guerre entraîne des millions de personnes dans la famine." Selon M. Zelensky, une soixantaine de navires achemineront les céréales depuis l'Ukraine vers le Soudan, le Yémen et la Somalie. Une vingtaine de pays européens auraient déjà confirmé leur participation au programme, a-t-il ajouté. Ce n'est pas un hasard si le coup d'envoi de 'Grain from Ukraine' a été donné ce week-end, le dernier samedi de novembre marquant la commémoration annuelle de l'Holodomor, la grande famine qui a coûté la vie à des millions d'Ukrainiens dans les années trente. Un événement qualifié par Kiev de génocide perpétré par l'URSS de Staline et que le président Zelensky n'a pas manqué de comparer à la "politique génocidaire" actuellement menée par Moscou. (Belga)