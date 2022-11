Le ministre bélarusse des Affaires étrangères Makeï décède à l'âge de 64 ans

(Belga) Le ministre des Affaires étrangères du Bélarus, Vladimir Makeï, est décédé à l'âge de 64 ans, a rapporté samedi l'agence de presse officielle Belta. Celle-ci évoque une "mort subite", sans donner plus de détails.

Makeï a été ministre des Affaires étrangères pendant 10 ans et était l'un des confidents du dirigeant Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis plus d'un quart de siècle. Il était également considéré comme un successeur potentiel. M. Makeï avait pris part cette semaine à Erevan en Arménie à un sommet de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), alliance militaire menée par Moscou. En février, il avait assuré que "pas un seul" soldat russe ne resterait au Bélarus après des manœuvres conjointes avec Moscou à la frontière ukrainienne, quelques semaines avant l'offensive. Le Bélarus a mis son territoire à la disposition des forces russes pour lancer leur offensive contre l'Ukraine en février. Kiev accuse Moscou de se servir de ce pays comme base arrière logistique et pour mener ses frappes. (Belga)