Venezuela: le pouvoir et l'opposition signent un accord à Mexico

(Belga) Le pouvoir et l'opposition du Venezuela ont signé samedi à Mexico "un second accord partiel en matière de protection sociale" au terme de négociations suivies de près par les Etats-Unis, la France, l'Espagne, la Norvège, le Mexique et la Colombie.

Les représentants du président Nicolas Maduro et de l'opposition ont signé cet accord aux termes de négociations qui représentent "un espoir pour toute l'Amérique latine" et "le triomphe de la politique", a salué le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard. L'accord pourrait permettre un nouvel allègement des sanctions américaines envers le régime de Caracas, d'après des analystes. Suspendues depuis 15 mois, les négociations ont repris après l'intervention de la Colombie et des Etats-Unis. Le secrétaire d'Etat adjoint chargé de l'hémisphère ouest, Brian Nichols, a souhaité que le pouvoir et l'opposition s'entendent pour remédier aux "défis humanitaires" et garantir des "élections libres et justes". Le président français Emmanuel Macron, qui s'est impliqué dans la reprise des pourparlers, a salué une "excellente nouvelle", offrant son soutien pour obtenir des "résultats concrets". La reprise du dialogue a été annoncée par le président de gauche colombien Gustavo Petro, qui a renoué avec Caracas après son arrivée au pouvoir cette année. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a également proposé que Madrid joue un rôle "si les Vénézuéliens le souhaitent". (Belga)