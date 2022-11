Météo - Dimanche couvert et pluvieux

(Belga) Le temps sera couvert avec des périodes de pluie sur l'ouest du pays, fait part l'IRM dimanche à l'aube. Les maxima seront compris entre 4 et 9 degrés sous un vent soutenu de secteur sud.

Le ciel sera couvert avec des périodes de pluie majoritairement dans la partie occidentale du pays. Dans l'est, la pluie tombera plutôt de façon sporadique. Les maxima varieront entre 4 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 9 degrés en Campine et dans la région de Liège. Le vent de secteur sud restera généralement modéré mais sera parfois assez fort dans l'ouest du pays. (Belga)