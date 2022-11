Le gouvernement soutient les opérateurs dans la lutte contre les SMS frauduleux

(Belga) La ministre des Télécommunications Petra De Sutter a conclu un accord avec les opérateurs afin de renforcer la lutte contre le "smishing", soit la fraude par SMS. Un budget de deux millions d'euros issus du plan de relance européen a été dégagé, a annoncé dimanche la ministre.

Les fêtes de fin d'année sont propices à la cyberfraude, période à laquelle davantage de colis sont attendus, souligne Mme De Sutter sur base de chiffres du centre de recherche Imec. Avec cet accord, la ministre veut permettre aux opérateurs de développer un logiciel destiné à lutter plus particulièrement contre les SMS frauduleux, qui devrait être opérationnel d'ici un an. "L'année dernière, le virus FLUBOT a fait des milliers de victimes. Les utilisateurs ont cliqué machinalement sur un lien dans un SMS, ce qui a permis à une application d'intercepter leurs codes d'accès aux services bancaires mobiles", rappelle Petra De Sutter. L'accord sera signé dans un premier temps par Telenet et Proximus. (Belga)