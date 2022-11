Invasion de l'Ukraine - Une association belge apporte du matériel médical dans un hôpital à Liubashivka

(Belga) L'association belge "Convoi de la solidarité Belgique" a apporté plus de quinze tonnes de matériel samedi en début d'après-midi dans un hôpital de Liubashivka, dans le centre de l'Ukraine.

Un camionneur ukrainien et plusieurs autres bénévoles qui travaillent à l'hôpital de Liubashivka sont venus, samedi matin à Ouman, charger l'ensemble du matériel à destination de Liubashivka, une ville du centre de l'Ukraine, située à un peu plus de 150 kilomètres au nord d'Odessa. "Il y avait un besoin à Liubashivka, qui se situe dans un carrefour assez stratégique entre Kiev et Odessa. On est en retrait du front, en situation de transit. C'est une voie de communication assez importante entre la Moldavie, l'Ukraine et la Russie," a expliqué à l'agence Belga Jonathan Nouichi, président de l'ASBL "Convoi de la solidarité Belgique." Au total, plus de 15 tonnes de matériel médical sont arrivées en début d'après-midi à l'hôpital de Liubashivka. Des lits, des tables de chevets, du fil chirurgical, du matériel de salle d'opération, des perfusions et des médicaments ont été livrés. Une aide qui était nécessaire pour cet hôpital dont les équipements datent toujours du siècle passé. Dimanche matin, les Belges se dirigeront vers Kryvyi Rih pour apporter des groupes électrogènes. Leur prix a doublé depuis quelques semaines en Ukraine. C'est la huitième fois que l'association liégeoise se rend en Ukraine pour apporter de l'aide humanitaire. (Belga)