Météo - Un temps maussade parfois pluvieux

(Belga) Le temps restera couvert, dimanche après-midi, avec des périodes de pluie, plus marquées sur l'ouest du territoire, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 9 degrés à la mer, tandis que le vent sera souvent modéré de secteur sud.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera plombé avec des périodes de pluie parfois modérées. Les minima se situeront entre 3 degrés en haute Ardenne et 8 degrés en Flandre. Lundi, la perturbation ondulera encore sur notre pays, mais elle perdra progressivement en intensité. Le temps sera très nuageux avec des périodes de pluie. Vers la mi-journée, des éclaircies se dessineront d'abord au littoral, où une averse restera toutefois possible, avant de s'étendre sur l'ouest du pays. Les températures varieront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés en plaine, sous un vent modéré. Le reste de la semaine sera souvent gris avec un peu de bruine en début de période. A partir de jeudi, on devrait garder les pieds au sec mais les températures dégringoleront autour des 5 degrés. (Belga)