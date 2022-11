Attaque d'un hôtel à Mogadiscio, revendiquée par les shebab

(Belga) Des islamistes radicaux shebab ont attaqué dimanche un hôtel près du palais présidentiel à Mogadiscio, ont indiqué la police somalienne et des témoins qui ont fait état d'explosions et de coups de feu dans le centre-ville. Au moins 10 personnes ont été tuées.

"Un groupe de combattants shebab a attaqué un hôtel dans le district de Bondhere ce soir (et) les forces de sécurité sont engagées pour les éliminer", a déclaré le porte-parole de la police nationale, Sadik Dudishe, dans un communiqué. De nombreux civils et des responsables politiques ont déjà été secourus et évacués de cet hôtel, le Villa Rose, a-t-il ajouté. Selon le policier Mohamed Dahir, au moins 10 personnes ont été tuées. Le ministre somalien de la Sécurité, Ahmed Mohamed Doodishe, figurerait en outre parmi les blessés. L'hôtel Villa Rose est un lieu prisé des députés somaliens, située dans la zone centrale sécurisée de Mogadiscio, non loin du bureau du président du pays, Hassan Cheikh Mohamoud. "J'étais près du Villa Rose lorsque deux fortes explosions ont secoué l'hôtel. Il y a eu des tirs nourris. La zone a été bouclée et j'ai vu des gens fuir", a dit Aadan Hussein, un témoin à Mogadiscio. Les shebab, groupe affilié à Al-Qaïda qui tente de renverser le gouvernement central somalien depuis 15 ans, ont revendiqué l'attaque.