Invasion de l'Ukraine - Zelensky met les Ukrainiens en garde contre un hiver rigoureux

(Belga) Les Ukrainiens doivent se préparer à affronter un hiver long et rude sous de violents bombardements russes, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dimanche lors de son allocution vidéo quotidienne.

"Tant qu'ils auront des missiles, ils ne se reposeront pas", a affirmé M. Zelensky au sujet des Russes. "La Russie essaie d'utiliser le froid contre la population cet hiver", a ajouté le chef d'État se référant aux récentes attaques de Moscou contre les centrales ukrainiennes. Volodymyr Zelensky a appelé ses compatriotes à apporter leur soutien aux citoyens dans le besoin pendant les mois d'hiver. "Ensemble, nous pouvons tout surmonter", a-t-il conclu. Les troupes russes ont envahi l'Ukraine il y a plus de neuf mois. Les combats font encore rage actuellement, notamment dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, tandis que la ville de Kherson, récemment libérée, a été ciblée à plusieurs reprises par des frappes russes. De nombreux foyers ukrainiens sont temporairement ou totalement privés de chauffage, d'électricité et d'eau par des températures glaciales. (Belga)