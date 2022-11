Équateur: sept hommes arrêtés après une prise d'otages dans un hôpital

(Belga) Sept hommes armés ont été arrêtés dimanche après avoir fait irruption dans un hôpital d'Équateur où ils ont pris quatre personnes en otage, a annoncé le président Guillermo Lasso, dont le pays est enlisé dans la violence liée au narcotrafic.

Les sept individus sont entrés dans l'hôpital vers 20h00 locales (02h00 HB) pour "assassiner alias Cara Sucia" - un criminel qui selon la presse locale y était hospitalisé -, ont indiqué les autorités. Selon la même source, l'établissement et la ville côtière de Chone (sud-ouest) dans laquelle il se trouve, "sont sous contrôle". L'opération de police "a permis d'arrêter les sept criminels, de libérer quatre otages et de sauver des vies" à l'hôpital Napoleón Dávila, a écrit le président sur Twitter. Les sept assaillants étaient munis de fusils et de mitraillettes avec lesquels ils ont ouvert le feu sur les policiers, sans faire de blessé, a indiqué un responsable de la police, le général Edwin Noguera. L'Équateur a vu la violence de la part de bandes criminelles associées au trafic de drogue augmenter ces dernières années. Selon un rapport de l'ONU, l'Équateur était le troisième pays à recenser le plus de saisies de cocaïne en 2020, avec 92,5 des 1.424 tonnes confisquées dans le monde, derrière la Colombie qui comptabilise 41% des saisies et les États-Unis avec 11%. (Belga)