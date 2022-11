Si vous comptiez prendre le train cette semaine, lisez ceci: deux grèves prévues

En raison d'actions de grève sur le rail, la circulation des trains est perturbée dès ce lundi à 22h jusque jeudi 1er décembre, a communiqué lundi matin la SNCB qui a élaboré un service de train alternatif sur la base du personnel présent.

Mardi, 1 train sur 4 circulera.

Mercredi et jeudi, un train sur deux devrait circuler. Cette dernière information reste cependant à confirmer. "Pour chaque jour, les voyageurs peuvent vérifier tous les détails un jour à l'avance via le planificateur de voyages, sur l'app ou le site web SNCB", a précisé Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB.

Ce lundi soir à 22h, la grève du front commun syndical débute et un service de trains alternatif a été mis en place. Un quart des trains circulera : 2 trains IC sur 5, 1 train S/L sur 4 et il n'y aura quasi pas de trains P, a informé la SNCB. Le réseau ferroviaire sera fermé dans les provinces de Namur, à l'exception de la dorsale wallonne, de Luxembourg et dans une partie du Brabant wallon en raison de l'indisponibilité du personnel dans la cabine de signalisation d'Infrabel de Namur. Ce mercredi, les trains circuleront dans toutes les provinces.

Au total, environ la moitié des trains transporteront des voyageurs : 1 train IC (reliant les principales villes du pays) sur 2; 1 train S/L (offre suburbaine et omnibus) sur 2; un nombre très limité de trains P (heures de pointe du matin et du soir) circulera, a annoncé la SNCB. La grève de 24 heures du front commun syndical qui débute ce lundi soir concerne tout le personnel opérationnel essentiel au roulement des trains: conducteurs, accompagnateurs de train et personnel des cabines de signalisation d'Infrabel.

Ils dénoncent le manque d'investissement et considèrent que ceux engagés par le gouvernement dans les chemins de fer à l'issue du dernier conclave budgétaire sont insuffisants. La grève du syndicat des conducteurs de trains de ce mercredi et jeudi concerne uniquement les conducteurs de train. Ils estiment notamment que la sécurité sur le rail est compromise et que les conditions de travail se dégradent.