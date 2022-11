Se garer sur une place réservée à la recharge des voitures électriques peut vous coûter cher

Si vous stationnez votre véhicule sur une place destinée à la recharge des voitures électriques, vous risquez 50 euros d'amende. Depuis le début de l’année, 7.224 redevances ont déjà été envoyées par parking.brussels, l’Agence régionale bruxelloise du stationnement, aux automobilistes en infraction dans cinq communes bruxelloises.

Ces 7.200 procès-verbaux englobent donc cinq communes bruxelloises sur 19 : Evere, Forest, Koekelberg, Molenbeek et Schaerbeek. Le logiciel n'est pas encore adapté pour fournir les chiffres pour les 5 autres communes dont parking.Brussels contrôle le stationnement (Anderlecht, Berchem, Ganshoren, Ixelles et Jette).

Il y a environ 900 places de recharge électrique en Région bruxelloise. Il y en avait 550 fin 2021, donc 350 places ont été ajoutées cette année.

Le territoire bruxellois est passé de 359 PV en 2021 à déjà 7.224 en 2022.

Comment l'expliquer ?

Il y a de plus en plus de zones de recharge électriques et donc forcément de procès-verbaux pour mauvais stationnement. Parking.brussels est de plus en plus attentif à cette infraction. Et la D.I.V. (Immatriculation des véhicules au SPF Mobilité) donne à parking.brussels les identités des propriétaires des véhicules. Prochainement, il est également question de procurer des informations sur le type de moteur du véhicule (électrique ou thermique), donc l'Agence de stationnement saura si un moteur thermique occupe une place de parking électrique et sanctionnera en conséquence.

En ce moment, il y a environ 800 bornes de rechargement électrique en voirie sur le territoire de la Région bruxelloise. La Région ambitionne d'en déployer 20.000 à terme. Donc parking.brussels s'attend à une augmentation des infractions à l'avenir.

Le montant du PV est de 50€. L'amende s'applique également à l'encontre du conducteur d'une voiture électrique, si la voiture n'est pas en recharge.