Hawaii: le volcan Mauna Loa entre en éruption

Après une phase de repos de près de 40 ans, le volcan Mauna Loa est entré en éruption sur l'île d'Hawaii. L'éruption a débuté dimanche soir peu avant minuit (heure locale), a indiqué l'institut américain de surveillance sismique USGS.

Jusqu'à présent, l'éruption se limitait au cratère Moku'?weoweo, situé au sommet de la montagne. Il n'y a donc actuellement aucun risque de coulées de lave pour les communautés situées en aval. Selon les autorités, le Mauna Loa est le plus haut volcan actif du monde. Les éruptions passées du Mauna Loa ont montré que les éruptions du volcan sont très dynamiques, surtout dans les premiers stades, a averti l'autorité. Les vents pourraient transporter des gaz et des cendres volcaniques en direction des zones habitées. Sur Twitter, l'observatoire sismique a publié une photo prise par une webcam située au sommet du volcan. On pouvait y voir la lave se répandre dans le cratère. Selon les autorités, l'éruption a été accompagnée de plusieurs tremblements de terre de faible intensité. Le Mauna Loa se trouve sur la plus grande île de l'État fédéral américain, souvent appelée "Hawaii" ou "Big Island". Son sommet s'élève à plus de 4.100 mètres au-dessus de l'archipel du Pacifique. Lors de sa dernière éruption en 1984, une coulée de lave de 25 kilomètres de long s'est approchée de la ville de Hilo.