Etats-Unis: un petit avion se prend dans les lignes électriques, les passagers coincés pendant 7h

Un petit avion s'est écrasé dans le Maryland aux Etats-Unis ce dimanche. L'appareil s'est pris dans des lignes électriques sous tension à environ 30 mètres du sol. Cela a entraîné d'importantes pannes d'électricité le comté de Montgomery, dans l'État du Maryland. Les personnes sont restées coincées durant 7 heures, soit le temps de l'intervention.

Deux personnes grièvement blessées ont été secourues et ont été transportées à l'hôpital. Selon le service d'incendie et de secours du comté de Montgomery, les conditions brumeuses et humides pourraient expliquer cet accident.