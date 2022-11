Comment choisir son jeu de société ? Géraldine Volders vous l'explique en plateau

La période des fêtes arrive bientôt, notamment la Saint-Nicolas le 6 décembre prochain. Plus de 1.500 nouveaux jeux de société sont commercialisés chaque année, il n'est pas toujours facile de s’y retrouver. Géraldine Volders était l’invitée du Journal de 13h, elle a répondu à vos questions.

Géraldine Volders et Hélène Delforge ont publié un livre, "Une histoire des jeux de société", pour guider les férus de jeux en tout genre. Elles y ont listé 40 jeux, ceux qui ont marqué notre histoire, selon la durée de chaque partie. "Il y a vraiment tout type de jeux. Si vous avez une après-midi devant vous, vous pouvez jouer à 7 Wonders et si vous n'avez que 5 minutes, un Dobble passe parfaitement", explique-t-elle en plateau.

Quel est le jeu le plus simple ?

"L’exemple parfait est Times Up, les règles tiennent sur un post-it ! D’abord, vous dites tout ce que vous voulez pour faire deviner un mot, puis vous le faites avec un mot, puis vous faites un mime. Parfois c’est même plus court qu’un repas (rire)".

Elle confie qu’il s’agit de son jeu coup de cœur: "les gens sont timide et à la fin de la partie, ils sont debout sur la table en train de crier ! Il y a quelque chose de vraiment vivant. Et puis, ce qu’on va vous raconter, c’est pas qui a gagné. On va vous raconter le mime qu’à fait votre collègue, votre copain… ".

Un jeu familial qui demande peu de temps

"Just One, c’est un jeu coopératif qui dure 20 minutes. On joue tous ensemble contre le jeu, il n’y a donc pas de risque de dispute. Souvent, les parents sont émerveillés par les liens que peuvent faire les enfants pour faire deviner un mot !".

Un jeu familial lorsqu'on a du temps devant soi

"Alors là, je propose Les aventuriers du rail parce que ce jeu a vraiment amené quelque chose dans le jeu de société moderne. Et puis, il y a de la tension jusqu'à la fin : vous pouvez dire "Ah, je suis en train de gagner !", puis votre compétiteur tire une carte qui le fait gagner".

L'idéal pour un réveillon

"J’aime beaucoup les jeux coopératifs, comme Unlock ou Just One. Ce sont des jeux autour desquels on ne risque pas de se disputer. Un jeu comme Concept aussi, où le résultat n’est finalement pas le plus important".

Comment un jeu devient-il populaire ?

Selon Géraldine Volders, les jeux qui cartonnent sont ceux qui s’apparentent aux escape room, des jeux pour lesquels il faut résoudre des énigmes. Elle ajoute, "Un jeu comme les aventuriers du rail où il y a un coté bienveillant et bien pensé va aussi mettre les gens autour de la table".

Bien choisir un jeu de société

"Je conseille d’aller dans les boutiques spécialisées et d’expliquer qui vous êtes et ce que vous cherchez. Le magasin reste la clé du conseil parce qu’ils ont pu jouer avec les nouveautés, ils sont donc les meilleurs pour vous conseiller", insiste-t-elle.

Même si de nouveaux jeux sortent tous les ans, de nombreux classiques connaissent une popularité croissante au fil du temps. Comme Géraldine Volders le dit si bien, les jeux sont là pour "créer des souvenirs et des émotions autour de la table".