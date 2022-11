Traité New Start : la réunion entre Russes et Américains reportée sine die

(Belga) La réunion prévue entre Russes et Américains pour discuter de la possible reprise de leurs inspections dans le cadre du traité New Start, un accord clé de désarmement nucléaire, a été reporté sine die, a annoncé lundi la diplomatie russe.

"La session de la commission consultative bilatérale sur le traité Start russo-américain, initialement prévue au Caire du 29 novembre au 6 décembre, n'aura pas lieu aux dates indiquées", a indiqué le ministère russes des Affaires étrangères, cité par l'agence TASS. "L'événement est reporté à une date ultérieure", a-t-il ajouté. Ce report survient au neuvième mois de l'offensive russe en Ukraine, et alors que les tensions entre Moscou et les Occidentaux sont au plus haut. En annonçant la réunion début novembre, Washington avait dit espérer une rencontre "constructive", soulignant l'importance du dialogue malgré le conflit en Ukraine, afin de "réduire les risques". La dernière réunion de cette commission consultative remonte à octobre 2021. La Russie avait annoncé début août suspendre les inspections américaines prévues sur ses sites militaires dans le cadre du traité New Start, assurant agir en réponse aux entraves américaines aux inspections russes similaires aux États-Unis. Le traité New Start est le dernier accord bilatéral du genre liant les deux principales puissances nucléaires mondiales. Signé en 2010, il limite les arsenaux des deux pays à un maximum de 1.550 ogives déployées de part et d'autre, soit une réduction de près de 30% par rapport à la limite précédente fixée en 2002. Il limite aussi le nombre de lanceurs et bombardiers lourds à 800. En janvier 2021, Vladimir Poutine l'a prolongé pour cinq ans, jusqu'en 2026. (Belga)