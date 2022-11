En France, un adolescent de 14 ans est tué lors d'une rixe: les coups pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau

Le drame est survenu à la fin d'un événement "familial", un combat de MMA organisé dans un petit gymnase: un adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe dans la nuit de samedi à dimanche dans la petite ville de Coignières, dans les Yvelines.

Dimanche après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil (Val-d'Oise) où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Le suspect, originaire de Coignières, a été placé en garde à vue.

Le gymnase du Moulin à Vent organisait dans la soirée de samedi des combats d'arts martiaux mixtes (MMA). La victime, venue de Maurepas, ville voisine d'environ 17.000 habitants, était présente avec son père à ce gala sportif, réunissant enfants et parents, selon une source proche du dossier.

Selon les premiers éléments de l'enquête, à l'issue de la soirée, vers minuit, deux bandes de jeunes s'affrontent en dehors de l'établissement: celle du quartier des Friches de Maurepas, contre celle, "rivale", des Marchands de Coignières. La victime reçoit alors des coups à la tête qui lui seront fatals, a indiqué le parquet de Versailles, sollicité par l'AFP. Les coups pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau, selon une source policière. La victime est décédée vers 1h du matin, malgré les tentatives de réanimation des secours.

Un deuxième jeune de Maurepas, âgé de 16 ans, a été blessé légèrement à la tête. Toujours selon les premiers éléments de l'enquête, des témoins avaient enfermé dans le gymnase l'auteur présumé des coups, mais il aurait réussi à s'enfuir par une fenêtre.

L'enquête, ouverte pour homicide volontaire, a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Rien ne faisait pourtant craindre un excès de violences particulier autour de cet événement sportif samedi soir.

Les deux villes, à la réputation plutôt paisible malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt, à une quinzaine de kilomètres de Versailles.

On est une ville tranquille

"Il y a une rivalité 'historique' entre les jeunes des deux villes, mais cela ne s'est jamais traduit par quelque chose d'aussi violent", explique à l'AFP une source au sein de la mairie de Coignières, petite ville de moins de 5.000 habitants.

"On est une ville tranquille, on a un taux de délinquance extrêmement faible", souligne cette source. Les problèmes, quand il en arrive, peuvent émaner du quartier des Marchands, une petite cité de 382 logements.

"C'est souvent plus des incivilités qu'autre chose, les Marchands n'est même pas un quartier QPV", quartier prioritaire, note cette même source. Maurepas, de son côté, "est une ville plutôt de seniors, avec de la bourgeoisie", explique à l'AFP une habitante du quartier des Friches. Mais dans plusieurs quartiers, comme le sien, "on ne se sent pas en sécurité", estime-t-elle.

Elle aussi connaît la rivalité avec Coignières. "Il y a déjà eu un jeune des Friches blessé à coups de couteau par un jeune de là-bas il y a quelques années", détaille-t-elle

Qu'est-ce qui a conduit à cet excès de violence samedi soir? Pour l'instant, rien ne permet de répondre à cette question, qui sera posée au suspect en garde à vue.

"On avait fait tout un travail de prévention, notamment avec le maire de Maurepas, ces derniers temps, et ça payait puisque la ville était calme. Ça faisait plus d'un an, on n'avait aucun souci particulier", a indiqué à l'AFP le maire de Coignières, Didier Fischer.

Dorénavant, l'heure est à la prévention dans les deux quartiers, pour éviter un "match retour", ces revanches qui suivent souvent une rixe. "Le maire de Coignières a d'ores et déjà convenu avec les forces de l'ordre d'un plan de sécurisation du territoire pour lutter efficacement contre toute velléité de représailles", a indiqué la mairie dans un communiqué transmis à l'AFP.

La CRS 8, unité d'intervention spécialisée dans les violences urbaines, a été envoyée sur la zone pour prévenir d'autres violences, selon le ministère de l'Intérieur.